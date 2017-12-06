В Челябинск тайно едет глава МВД КолокольцевСегодня в 14:15
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О визите знают единицы.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев намерен посетить Челябинск. По имеющимся сведениям, глава МВД планирует посетить отделы полиции Ленинского района города, чтобы проверить работу его сотрудников.
Как сообщили "Уралинформбюро" источники в районной администрации, Колокольцева не будут сопровождать местные чиновники. "Он ведь не к нам прибывает", - отметили инсайдеры.
Информацию о визите главного полицейского России на Южный Урал в пресс-службах ГУ МВД по Челябинской области и МВД РФ не опровергают, но и не подтверждают. "Мы ничего не имеем права комментировать", - пояснили в пресс-службе регионального полицейского главка.
Специалисты по связям со СМИ при администрации Челябинска подчеркнули, что о визите Колокольцева их не известили. Впрочем, подобные визиты они и не освещают, резюмировали в мэрии.
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