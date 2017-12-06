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Коммунист требует отставки Мутко за олимпийские мытарстваСегодня в 16:45

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Российских спортсменов.

Депутат от КПРФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин подал в суд на вице-премьера Виталия Мутко. Коммунист считает, что бывший министр спорта не выполнил своих должностных обязанностей перед олимпийцами, передает "Уралинформбюро".

Коммунист заявил, что "возмущен и поражен" решением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который разрешил российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане лишь под нейтральным флагом.

По мнению Рашкина, Виталий Мутко, в 2012-2016 годах возглавляющий российский минспорта, не справился со своими должностными обязанностями.

"Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде", - приводит цитату из иска РБК.

Парламентарий уверен, что Мутко не сумел "отвоевать возможность" участия российской сборной в зимних Играх-2018. Валерий Рашкин просит через суд обязать вице-премьера уйти в отставку и принести извинения всем россиянам "за унижение чести и достоинства страны".

Стоит отметить, что 5 декабря МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета РФ в организации и отстранил Россию от участия в играх 2018 года. "Чистые" российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. Россиянам запрещено демонстрировать национальный флаг и герб своей страны и исполнять гимн.

МОК пожизненно отстранил Виталия Мутко от "участия в любой форме" во всех будущих Играх.

Олимпийские игры 2018 года будут проходить с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Спортсмены разыграют 98 комплектов медалей в семи видах спорта.

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