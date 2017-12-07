Завернув туда по дороге из Кореи.

6 декабря в Челябинске встречали министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. Визит, который "держался в тайне", был нанесен после рабочей поездки в Республику Корея, передает "Уралинформбюро".

"Министр посетил ГУ МВД России по Челябинской области, где провел оперативное совещание с руководящим составом главка и поставил первоочередные задачи по отдельным направлениям служебной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стоит отметить, что о визите главного полицейского России в столицу Южного Урала не было практически никакой информации. В региональном главке ссылались на то, что ничего не имеют права комментировать, а пресс-службу администрации Челябинска о поездке московского гостя не известили.

По информации инсайдеров, глава МВД намеревался проверить работу отделов полиции Ленинского района Челябинска.

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