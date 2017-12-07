Глава МВД РФ провел в Челябинске оперативное совещание06 декабря в 18:40
- Текст
Завернув туда по дороге из Кореи.
6 декабря в Челябинске встречали министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. Визит, который "держался в тайне", был нанесен после рабочей поездки в Республику Корея, передает "Уралинформбюро".
"Министр посетил ГУ МВД России по Челябинской области, где провел оперативное совещание с руководящим составом главка и поставил первоочередные задачи по отдельным направлениям служебной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Стоит отметить, что о визите главного полицейского России в столицу Южного Урала не было практически никакой информации. В региональном главке ссылались на то, что ничего не имеют права комментировать, а пресс-службу администрации Челябинска о поездке московского гостя не известили.
По информации инсайдеров, глава МВД намеревался проверить работу отделов полиции Ленинского района Челябинска.
Ранее по теме:
В Челябинск тайно едет глава МВД Колокольцев
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
06 декабря в 20:19
Антипинский НПЗ сделал подарок юным хоккеистам
Из тюменского микрорайона Антипино.06 декабря в 20:17
Звание человека года досталось "Нарушившим тишину"
За привлечения внимания к проблеме сексуальных домогательств.06 декабря в 20:01
Путин пошел
На четвертый срок.06 декабря в 19:26
Глава Минздрава РФ обещала "жестко разобраться" с трупом под лестницей
В алапаевской больнице.06 декабря в 19:12
В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВПП
Пострадавших нет.06 декабря в 18:59
Электросетевики Среднего Урала ответят рублем за качество энергоснабжения
Пока в рамках эксперимента.06 декабря в 18:52
Россияне побили рекорд по продолжительности жизни
Национальный.06 декабря в 18:40
Глава МВД РФ провел в Челябинске оперативное совещание
Завернув туда по дороге из Кореи.06 декабря в 18:30
Суд пересмотрит законность лишения Юлии Савиновских статуса опекуна
По решению вышестоящей инстанции.06 декабря в 18:08
Трех тагильских полицейских оставили в СИЗО на 4 месяца
За избиение задержанного до смерти.06 декабря в 18:00
Путин скоро объявит об участии в выборах президента
Ему надо немного подумать.06 декабря в 17:50
"Орион" добавил сервис Amediateka
В "Телекарту Онлайн".06 декабря в 17:49
Свердловчанка отделалась "условкой" за пьяное ДТП с машиной психбольницы
В котором тяжело пострадала женщина.06 декабря в 17:34
Южноуральского экс-чиновника обвинили в покупке "развалюх" для сирот
Расследование близится к завершению.06 декабря в 17:32
Лаборатория Роспана пополнилась новым "сотрудником"
Хроматограф следит за остаточным метанолом.
Главные новости
- 06 декабря в 20:01Путин пошел
- 06 декабря в 18:40Глава МВД РФ провел в Челябинске оперативное совещание
- 06 декабря в 17:19Облака – к расстрелу
- 06 декабря в 15:32Спасатели назвали самые опасные водоемы Урала
- 06 декабря в 13:57Свердловский школьник выстрелил себе в рот из карабина
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.