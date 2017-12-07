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На подготовку к убийству Ким Чен Ына потратят 24 миллиона долларовСегодня в 08:24

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Власти Южной Кореи.

Из оборонного бюджета Южной Кореи планируют потратить 24 миллиона долларов на ликвидацию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. 310 тысяч долларов уже направлены из казны на подготовку специального "отряда обезглавливания" северокорейского руководства. Остальная сумма будет заложена в следующем году, пишет "Коммерсант".

"Деньги будут потрачены на закупку снаряжения для войск спецопераций. Среди пунктов закупки будут беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатометы", - рассказал газете Korea Herald источник в Минобороны страны.

О создании отряда стало известно 1 декабря, передает "Уралинформбюро". Он, предположительно, будет тренироваться по программе американского SEAL Team Six, которому удалось ликвидировать Осаму бен Ладена.

Тем временем, по данным "Интерфакса", в МИДе КНДР заявили о неизбежности корейской войны. В официальном заявлении ведомства отмечается, что свидетельством подготовки США к нанесению удара по КНДР являются проводимые Штатами совместно с Южной Кореей масштабные военные учения и последние заявления американских чиновников. С понедельника в районе Корейского полуострова проходят крупнейшие совместные учения ВВС США и Южной Кореи с участием 230 самолетов.

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