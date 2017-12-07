На подготовку к убийству Ким Чен Ына потратят 24 миллиона долларовСегодня в 08:24
- Текст
Власти Южной Кореи.
Из оборонного бюджета Южной Кореи планируют потратить 24 миллиона долларов на ликвидацию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. 310 тысяч долларов уже направлены из казны на подготовку специального "отряда обезглавливания" северокорейского руководства. Остальная сумма будет заложена в следующем году, пишет "Коммерсант".
"Деньги будут потрачены на закупку снаряжения для войск спецопераций. Среди пунктов закупки будут беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатометы", - рассказал газете Korea Herald источник в Минобороны страны.
О создании отряда стало известно 1 декабря, передает "Уралинформбюро". Он, предположительно, будет тренироваться по программе американского SEAL Team Six, которому удалось ликвидировать Осаму бен Ладена.
Тем временем, по данным "Интерфакса", в МИДе КНДР заявили о неизбежности корейской войны. В официальном заявлении ведомства отмечается, что свидетельством подготовки США к нанесению удара по КНДР являются проводимые Штатами совместно с Южной Кореей масштабные военные учения и последние заявления американских чиновников. С понедельника в районе Корейского полуострова проходят крупнейшие совместные учения ВВС США и Южной Кореи с участием 230 самолетов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:21
Ирбитское УПФР поглотил соседние филиалы
В Байкаловском и Слободо-Туринском районах.Сегодня в 12:18
Пермяк пытался задушить в подъезде 9-летнего школьника
Его задержали.Сегодня в 12:15
"Карабашмедь" получила новое оборудование для газоочистки
За 9,4 миллиона рублей.Сегодня в 11:59
В Нижнем Тагиле хозяин собаки-убийцы заплатит 150 тысяч
Животное прокусило артерию непрошеному гостю.Сегодня в 11:57
Люди с измененным геном перестанут толстеть от жирной пищи
Доказано на мышах.Сегодня в 11:56
Екатеринбурженка помогала сыну грабить грузовые поезда
Она отвозила его "на дело".Сегодня в 11:41
В Екатеринбурге этой зимой появятся три новых катка
Всего в городе – 140 площадок.Сегодня в 11:38
МОК оплатит питание российских спортсменов на Олимпиаде-2018
Путин на поездку благословил.Сегодня в 11:36
"Уральские авиалинии" открывают Внутреннюю Монголию
С ее этническим туризмом.Сегодня в 11:35
В Великобритании поймали членов тайного клуба педофилов
Они смотрели детское порно.Сегодня в 11:33
Депутат Госдумы из Нижнего Тагила почувствовал себя карликом
Рядом с коллегами.Сегодня в 11:06
Банк "Открытие" запускает новый проект открытого API
Для корпоративных клиентов.Сегодня в 10:58
Дефицит бюджета России в 2018 году составит 1,3 триллиона рублей
Финансовый документ официально утвержден.Сегодня в 10:50
Ученые предупреждают об опасности игрушек для детей
В большом количестве.Сегодня в 10:49
В Краснокамске обстреляли два автобуса
Нового маршрута.
Главные новости
- Сегодня в 10:58Дефицит бюджета России в 2018 году составит 1,3 триллиона рублей
- Сегодня в 08:52На Урал впервые прибыл патриарх Иерусалимский
- 06 декабря в 20:01Путин пошел
- 06 декабря в 19:26Глава Минздрава РФ обещала "жестко разобраться" с трупом под лестницей
- 06 декабря в 18:40Глава МВД РФ провел в Челябинске оперативное совещание
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.