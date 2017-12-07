Открывать предвыборный штаб.

Кандидат в президенты Ксения Собчак, заявившая в октябре 2017 года о планах бороться за главный пост в стране, снова посетит столицу Урала. Телеведущая 16 декабря откроет в Екатеринбурге свой предвыборный штаб. Информация об этом опубликована на официальном сайте кандидата "против всех", передает "Уралинформбюро".

Где и во сколько будет открыт штаб – умалчивается, факт визита на портале Собчак дополняет короткая фраза: "Детали мероприятия уточняются".

Как сообщалось ранее, главой предвыборной штаб-квартиры экс-ведущей "Дома-2" стал основатель местного ивент-бюро 25-летний Евгений Рон.

5 декабря Собчак, баллотирующаяся от партии "Гражданская инициатива", заявила о намерении создать после выборов главы государства свое политическое объединение.

Стоит отметить, что 27 октября Ксения Собчак провела в Екатеринбурге встречу со своими сторонниками (потенциальными волонтерами) и СМИ. Однако желающих помочь Ксении Анатольевне попасть в избирательный бюллетень на выборах в марте 2018 года в уральской столице оказалось не много.

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