Заявили в Генштабе РФ.

Сирию полностью освободили из-под контроля боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Такое заявление сделал начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

"Все бандформирования ИГ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом час назад Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину", – сказал он.

По словам главы генштаба, группировки исламистов, остававшихся в провинции Дейр-эз-Зор, были уничтожены правительственными войсками Сирии под руководством генерала Хасана Сухела, а также при помощи 5-го добровольческого штурмового корпуса, передает "Уралинформбюро".

"Освободив населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, они соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга. Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, на территории Сирии не существует", – цитирует Герасимова пресс-служба ведомства.

Стоит напомнить, что накануне Минобороны РФ заявило, что правительственные войска Сирии приступили к уничтожению последнего анклава террористов на востоке страны.