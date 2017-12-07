×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Депутат Госдумы из Нижнего Тагила почувствовал себя карликомСегодня в 11:33

  • Текст

Рядом с коллегами.

Депутат Госдумы РФ седьмого созыва от Среднего Урала Алексей Балыбердин почувствовал себя маленьким. Такое признание парламентарий сделал в Facebook, передает "Уралинфорбюро".

К посту депутат приложил общее фото, где он стоит со своими коллегами, известными спортсменами - Николаем Валуевым, Александром Карелиным и Владиславом Третьяком.

"Всегда считал себя достаточно большим. Рост 192 см, вес 91 кг. Хожу в спортзал, поддерживаю себя в форме. Но рядом с такими богатырями чувствуешь себя маленьким карликом!", - написал народный избранник из Нижнего Тагила (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Алексей Балыбердин получил депутатский мандат по итогам выборов 18 сентября 2016 года. В борьбе за место на Охотном ряду он победил в Нижнетагильском одномандатном округе, обогнав в числе прочих и лидера свердловских эсеров Александра Буркова.

В Госдуме Балыбердин входит в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Новый сезон в парламенте, по словам самого депутата, он начал без конкретных инициатив, однако намерен в 2018 году заняться разработками проектов по развитию промышленности в моногородах.

Ранее по теме:
Депутаты Госдумы от Среднего Урала разошлись по комитетам
Свердловчане в Госдуме готовятся "пилить" бюджет 2018 года
Пост замглавы уральского МКС "Единой России" отошел Балыбердину

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×