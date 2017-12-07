Депутат Госдумы из Нижнего Тагила почувствовал себя карликомСегодня в 11:33
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Рядом с коллегами.
Депутат Госдумы РФ седьмого созыва от Среднего Урала Алексей Балыбердин почувствовал себя маленьким. Такое признание парламентарий сделал в Facebook, передает "Уралинфорбюро".
К посту депутат приложил общее фото, где он стоит со своими коллегами, известными спортсменами - Николаем Валуевым, Александром Карелиным и Владиславом Третьяком.
"Всегда считал себя достаточно большим. Рост 192 см, вес 91 кг. Хожу в спортзал, поддерживаю себя в форме. Но рядом с такими богатырями чувствуешь себя маленьким карликом!", - написал народный избранник из Нижнего Тагила (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
Алексей Балыбердин получил депутатский мандат по итогам выборов 18 сентября 2016 года. В борьбе за место на Охотном ряду он победил в Нижнетагильском одномандатном округе, обогнав в числе прочих и лидера свердловских эсеров Александра Буркова.
В Госдуме Балыбердин входит в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Новый сезон в парламенте, по словам самого депутата, он начал без конкретных инициатив, однако намерен в 2018 году заняться разработками проектов по развитию промышленности в моногородах.
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