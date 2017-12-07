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Налетай, торопись: Собчак платит 100 рублей за подписьСегодня в 14:19

Волонтерам в Екатеринбурге.

За одну подпись, поставленную в поддержку кандидата в президенты Ксении Собчак, в Екатеринбурге дают 100 рублей. Об этом заявил бригадир сборщиков автографов, лидер регионального отделения "Открытой России" Максим Верников, передает "Уралинформбюро".

Соответствующий пост Верников разместил на Facebook, в группе "Екатеринбург - за свободу", отметив, что платить по 100 рублей за росчерк будут не жителям уральской столицы, а волонтерам, собирающим подписи.

"Можно неплохо заработать", - заявил Верников. По его словам, чтобы получить работу сборщика подписей необходимо пройти разовое обучение.

Стоит отметить, что сбор автографов за выдвижение кандидата "против всех" в Екатеринбурге начнется в конце декабря. Перед свердловскими волонтерами стоит задача собрать в регионе не менее 2 500 подписей, на это у них будет чуть больше месяца. Всего для регистрации в качестве кандидата Собчак нужно 100 тысяч подписей.

16 декабря в столице Урала экс-телеведущая "Дома-2" откроет свой предвыборный штаб.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
извратили понятие ДОБРОВОЛЬЦЫ Сегодня в 16:15

дак вот они для чего нужны-"добровольцы" хреновы

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