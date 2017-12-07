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Однополые браки "добрались" до Зеленого континентаСегодня в 14:15

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Под I Am Australian.

В 2018 году в Австралии начнут регистрировать однополые браки. В конце ноября Сенат одобрил их легализацию, а 5 декабря "за" проголосовала Палата представителей. Затем поправки к закону о браках поддержало большинство депутатов, исполнив после голосования альтернативный гимн страны I Am Australian.

В ближайшее время законопроект должен одобрить генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув, передает "Уралинформбюро".

Осенью на Зеленом континенте прошел почтовый референдум о легализации однополых браков. Ее поддержали 61,6% из 13 миллионов участников опроса.

Стоит отметить, что на сегодня союзы представителей сек-меньшинств официально признаны в 22 странах. Пионером в этом вопросе стали Нидерланды - в 2001 году. Затем однополые браки легализовали Бельгия, Испания, Канада, ЮАР, Норвегия, Швеция, Португалия, Исландия, Аргентина и Дания. Их примеру последовали Бразилия, Франция, Уругвай, Новая Зеландия, Люксембург, США, Ирландия, Колумбия, Финляндия, Мальта и Германия.

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