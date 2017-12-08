Мешающих соблюдению ПДД.

Депутаты готовят законопроект, позволяющий гражданам оперативно жаловаться на нарушения требований организации движения и безопасности при строительстве, ремонте и содержании дорог. Об этом сообщает официальный паблик Госдумы в "Вконтакте".

Сообщать предлагается о размещении дорожных знаков или разметки, которые противоречат друг другу, а также о неправомерной эвакуация авто и плохом состоянии дорог, передает "Уралинформбюро".

По мнению парламентариев, возможность быстро рассказать о нарушении "куда следует" позволит снизить уровень смертности и травматизма на дорогах. Впрочем, куда жаловаться – пока не понятно. Для реализации инициативы потребуется специальное программное обеспечение, уточняют законодатели.

Кроме того, они предлагают штрафовать за такие нарушения ответственных за надлежащее содержание дорог.