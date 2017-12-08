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СМИ назвали главу предвыборного штаба ПутинаСегодня в 09:34

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Потенциального.

На должность руководителя предвыборного штаба лидера РФ Владимира Путина есть два претендента. Его могут возглавить глава администрации президента Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко, передает "Уралинформбюро".

Имена претендентов озвучивает "Коммерсант", ссылаясь на свои источники, близкие к Кремлю.

При этом в администрации президента пояснили, что штаб пока не создан и начальник его не назначен.

Между тем, как утверждает один из источников издания, обсуждается, что в штабе также будут кураторы нескольких направлений, например, экономист, специалист по развитию гражданского сектора.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что не знает, кто возглавит избирательный штаб Владимира Путина, но это "точно не он". В этом же ключе ответили на вопрос Сергей Кириенко и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, 6 декабря Путин, выступая перед сотрудниками ГАЗа в Нижнем Новгороде, объявил о решении принять участие в выборах президента в 2018 году.

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