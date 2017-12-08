Трое пострадавших.

Вечером 7 декабря в Магнитогорске на улице Сельской и-за снегопада произошло лобовое ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 47-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехала еще одна Daewoo Nexia.

Пострадали два пассажира первого авто - молодые люди 21 и 22 лет, а также пассажир второй машины - 16-летний подросток.