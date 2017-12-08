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Снегопад в Магнитогорске привел к лобовому ДТПСегодня в 10:53

  • Текст

Трое пострадавших.

Вечером 7 декабря в Магнитогорске на улице Сельской и-за снегопада произошло лобовое ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 47-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехала еще одна Daewoo Nexia.

Пострадали два пассажира первого авто - молодые люди 21 и 22 лет, а также пассажир второй машины - 16-летний подросток.

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