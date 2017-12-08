Депутаты Госдумы придумали ответ МОКСегодня в 16:53
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На запрет российского флага.
Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи подготовил заявление в исполком Международного олимпийского комитета (МОК). Документ на своей странице в Facebook опубликовал один из парламентариев, передает "Уралинформбюро".
Ранее МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета РФ и отстранить команду России от участия в Олимпиаде 2018 года. Допущены к Играм будут только "чистые" отечественные спортсмены, которых отберет спецкомиссия. Они будут выступать в Южной Корее под нейтральным флагом.
В заявлении российских депутатов указано, что решение МОК парламентарии считают необоснованным и нарушающим права российских спортсменов. А санкции повлияют на судьбы нового поколения атлетов, многие из которых впервые будут иметь возможность выступить на Олимпийских играх.
"Такие спортсмены не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения антидопинговых правил, равно как и не должны чувствовать себя изгоями без национальной идентификации, без гимна, без флага на великом спортивном празднике – Олимпийских играх", - говорится в заявлении.
Государственная дума призывала МОК прекратить практику различного рода голословных обвинений в адрес российских спортсменов и политического вмешательства в сферу спорта. "Спорт должен быть вне политики", - заключили парламентарии.
Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Спортсмены разыграют 98 комплектов медалей в 7 видах спорта.
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