Из политсовета "Единой России" исключили 9 человек09 декабря в 21:13
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На Среднем Урале.
Свердловские единороссы обновили состав регионального политсовета - из него исключили 9 человек и столько же взяли туда "новичков". Решение о рокировке было принято на областной партконференции, которая прошла в Екатеринбурге 9 декабря, передает "Уралинформбюро".
Из свердловского политсовета вышли Сергей Бургаев, Александр Ковалев, Юрий Козлов, Николай Кулиш, Виктор Лачимов, Татьяна Никонова, Сергей Пересторонин, Владимир Рябцун и Олег Телятников.
Состав политсовета пополнили Наталья Воробьева - секретарь Первоуральского отделения партии, Ольга Емельянова - секретарь Байкаловского отделения партии, Михаил Клименко - депутат Заксобрания Среднего Урала, координатор местных отделений партии по Екатеринбургу, Юрий Мурзаев - секретарь Красноуральского отделения "медведей", Артем Николаев - руководитель свердловского реготделения "Молодой Гвардии Единой России", Дмитрий Нохрин - секретарь Тавдинской ячейки ЕР, Алексей Орлов - первый замгубернатора Свердловской области, Вероника Пиджакова - координатор областного партпроекта "Единая промышленная карта", Константин Поспелов - секретарь Полевского отделения единороссов.
Кроме того, на конференции в соответствии с Уставом ЕР, избрали делегатов, которые отправятся на федеральный съезд в Москву, где 23-24 декабря будет принято решение о поддержке кандидата в президенты от "медведей" – Владимира Путина.
По словам секретаря свердловского отделения Виктора Шептия, на всероссийский съезд партии отправятся лучшие единороссы Свердловской области, которые проявили себя в избирательных кампаниях по выбору губернатора и в местные думы.
Норма представительства: один делегат на 5 000 членов партии, внесенных в ее единый реестр. На сегодняшний день в областном отделении числится 54 843 человек. Таким образом, Урал будут представлять 11 делегатов. Среди них Илья Бориско, Ольга Емельянова, Виктор Иртегов, Юрий Ладейщиков, Наталья Ларионова, Валерий Маренков, Ольга Матвеева, Андрей Пелевин, Сергей Пучков, Светлана Скоробогатова и Галина Хорошавина.
"Мы избрали делегатами представителей абсолютно всех территорий Свердловской области и Екатеринбурга, и участники конференции их поддержали единогласно. Этим кандидатам предстоит выполнить ответственную миссию, ведь будет приниматься решение о поддержке главного нашего кандидата – Владимира Путина. Я считаю, что такая честь представляется раз в жизни", - напомнил Виктор Шептий.
Помимо делегатов, избранных по установленной норме представительства, в работе XVII съезда примут участие члены центральных органов ЕР. Право участия в Съезде имеют члены генерального и высшего советов партии. Это Ольга Кудряшова, Сергей Носов и Зелимхан Муцоев.
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