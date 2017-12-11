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Евгений Куйвашев призвал мэров улучшить демографиюСегодня в 11:54

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В городах Среднего Урала.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании 11 декабря нацелил глав свердловских муниципалитетов на совершенствование демографической политики в регионе.

"Вы знаете, конечно, об инициативах президента Российской Федерации Владимира Путина, направленных на улучшение демографической ситуации в стране. Они были озвучены на координационном совете по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Свердловская область, безусловно, выполнит задачи, поставленные президентом по совершенствованию демографической политики", – пояснил глава региона.

По его словам, он уже дал поручение кабмину рассчитать потребности уральских семей в дополнительных местах в садиках, оценить объем работ по улучшению материально-технической базы детских поликлиник, а также размер необходимого финансирования.

Как рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона, губернатор напомнил о грядущем переезде Института охраны материнства и младенчества в Академическом районе Екатеринбурга.

"Я дал поручение предусмотреть в бюджете средства на проектирование и строительство нового комплекса Института охраны материнства и младенчества в районе Академический. Это будет уникальный социальный и научный проект, созданный на принципах частно-государственного партнерства", - подчеркнул он.

Развитию человеческого капитала, сферам образования и здравоохранения отведено и важнейшее место в программе "Пятилетка развития".

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