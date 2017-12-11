Предупреждение от СовФеда.

В 2018 году намечается ряд губернаторских отставок, зато в этом году ротации глав регионов больше не будет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает "Уралинформбюро".

"Что касается следующего года, то будет продолжена плановая ротация тех губернаторов, у которых заканчиваются полномочия, и они не планируют идти на очередной срок, или же намечается ротация по другим причинам", - цитирует сенатора "Российская газета".

Называть конкретные имена Матвиенко не стала, пояснив, что это не входит в компетенцию парламента.

Стоит отметить, что ни у кого из уральских губернаторов в 2018 году срок полномочий не истекает. В сентябре 2017 года на посты глав Свердловской области и Пермского края были избраны Евгений Куйвашев и Максим Решетников.

Однако по данным экспертов губернаторское кресло шатается под 62-летней главой Югры Натальей Комаровой. После марта 2018 года ей пророчат или выход на пенсию, или почетную отставку.

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