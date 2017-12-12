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Путин начал вывод российских войск из Сирии11 декабря в 15:39

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Как и обещал Асаду.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны начать вывод российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дислокации. Об этом глава государства завил 11 декабря, выступая перед военнослужащими на военной базе ВС РФ в Сирии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кремля.

Российского лидера на авиабазе Хмеймим встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин.

"За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", - цитирует ТАСС Верховного Главнокомандующего.

По его словам, "если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели". "Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь в Сирии, и у нас в России", - добавил глава РФ.

20 ноября в Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Башара Асада, по итогам которых они пообещали скорое завершение военной операции.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о "полном разгроме" запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии.

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