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Дума Екатеринбурга рискует нарваться на роспуск11 декабря в 16:57

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Из-за депутатов-богачей.

Свердловская прокуратура будет через суд добиваться лишения мандатов двух депутатов гордумы Екатеринбурга - Михаила Гаранина, у которого обнаружился счет за границей, и Владимира Смирнова, забывшего указать в декларации недвижимость. Эту информацию 11 декабря на пресс-конференции подтвердил главный прокурор региона Сергей Охлопков, передает "Уралинформбюро".

Надзорное ведомство подготовило иск о признании незаконным решения думы, которая, несмотря на представление прокуратуры, проголосовала против лишения мандатов своих коллег. Охлопков подчеркнул, что перед законом должны быть равны все, "а депутаты в первую очередь".

Парламент Екатеринбурга 5 декабря отклонил представление свердловского надзорного ведомства о лишении мандатов Гаранина и Смирнова. Выгнать из думы народных избранников, признанных самыми зажиточными из всех депутатов, ведомство намеревалось из-за ошибок в декларациях о доходах.

Стоит отметить, если муниципальный представительный орган проиграет суд и откажется лишить своих коллег мандатов, думу могут распустить.

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