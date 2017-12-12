На здравоохранении и бизнесе.

11 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил паспорта трех новых приоритетных проектов, направленных на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, и проекта по поддержке предпринимательства. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики области.

Основная цель проекта "Создание новой модели медицинской организации" - повысить удовлетворенность жителей доступностью и качеством оказания медицинской помощи до 70% к концу 2022 года. Проект "Формирование здорового образа жизни" должен снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте на 10% к 2025 году. Еще один проект направлен на обеспечение региона медицинскими кадрами.

Кроме того, советом при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам ранее уже утверждено 13 паспортов проектов, направленных на сохранение человеческого потенциала, развитие региональной экономики, создание комфортной среды проживания.