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Минтранс РФ готов готов разрешить полеты в ЕгипетСегодня в 08:59

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Путин одобрил.

Прямое авиасообщение с Египтом может быть возобновлено в скором времени. Россия к этому в целом готова, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Потребуется подписание соответствующего межправительственного протокола. Будем стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время", - отметил российский лидер, 11 декабря посетивший Египет с рабочим визитом.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов пояснил, что сроки подписания документа зависят от египетской стороны: "Со стороны министерства транспорта и правительства РФ мы будем готовы сделать это на этой неделе".

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено осенью 2015 года - после теракта на борту пассажирского самолета A321, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В хвостовой части лайнера, когда тот был над Синайским полуостровом, произошел взрыв. Погибли 224 человека, передает "Уралинформбюро".

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