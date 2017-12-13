Депутатский запрос про "город Бундестаг" насмешил соцсетиСегодня в 17:37
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И расстроил парламентария.
В соцсетях обсуждают запрос депутата Заксобрания Ямала Елены Кукушкиной в департамент образования Нового Уренгоя, который она сама же выложила на своей странице в Facebook. В документе коммунистка назвала германский парламент Бундестаг городом.
В разговоре с "Уралинформбюро" Кукушкина подтвердила подлинность документа, пояснив, что в тексте была допущена опечатка.
Фото: соцсети
"Да, была опечатка, и ее практически сразу же исправили. Там девочка печатала и пропустила слово, там было "в Берлине в бундестаге…", но я даже не думала, что это такой вызовет резонанс. Кстати, ошибку мы исправили у нас по документам уже все нормально", - пояснила парламентарий.
В ноябре народная избранница подала на ученика уренгойской школы Николая Десятниченко жалобу в прокуратуру и ФСБ из-за его выступления в Бундестаге. В своей речи молодой человек рассказал о том, что не все немецкие солдаты хотели воевать во Второй мировой войне. И произнес фразу о "невинно погибших" в СССР солдатах Вермахта.
По словам коммунистки, департамент образования Нового Уренгоя ответил на ее запрос: директор учреждения и учитель немецкого языка получили выговор, а педагога отчитали "за неполное служебное соответствие".
"Я считаю, что стеб над опечаткой только отвлекает от смысла самого ответа на запрос. А главный его смысл, что школьник не сам писал текст, а что эта информация была предоставлена немецкой стороной, что никаких особых исследований не делалось. Суть в том, что зарубежное НКО вмешивается в процесс воспитания наших детей", - завила Кукушкина.
Стоит отметить, что у Елены Кукушкиной есть высшее образование: в 1998 году она окончила Уральскую государственную юракадемию. До сентября 2015 года она была депутатом свердловского Заксобрания, затем избралась в парламент ЯНАО, где входит в Комитет по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера.
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