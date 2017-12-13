После встречи Путина и Эрдогана.

Воплощение договоренности лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Эрдогана об укреплении торгово-экономического сотрудничества обсудили в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз. Встреча состоялась 13 декабря в рамках официального визита турецкого дипломата в регион, передает "Уралинформбюро".

Глава Среднего Урала отметил положительные тенденции во взаимной торговле с Турцией, сообщили в департаменте информполитики региона. За 9 месяцев 2017 года ее объем вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 138 миллионов долларов. В списке стран-торговых партнеров региона Турецкая Республика переместилась с 22-го на 12-е место.

"Турция стабильно входила в первую десятку стран-контрагентов по величине взаимного товарооборота со Свердловской областью, поэтому потенциал для расширения партнерства очень большой. Динамика экспортно-импортных операций отражает процесс восстановления торговли. Кроме этого, у нас есть интерес к сотрудничеству в энергетике, химии, промышленном инжиниринге, машиностроении, медицине и фармацевтике, логистике", – отметил губернатор.

Самыми эффективными шагами по развитию контактов он назвал диалог на официальном уровне, обмен деловыми миссиями, взаимное участие в выставочных мероприятиях и проведение совместных культурных акций.

Так, в марте 2018 года делегация Свердловской области отправится в Анкару и Стамбул для официальных и деловых переговоров, а также поучаствует в крупнейшей национальной промышленной выставки Республики.

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Посол предложения губернатора поддержал, назвав развитие сотрудничества двух государств на межрегиональном уровне "очень перспективным".