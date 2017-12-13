Средний Урал теснее подружится с ТурциейСегодня в 18:22
- Текст
После встречи Путина и Эрдогана.
Воплощение договоренности лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Эрдогана об укреплении торгово-экономического сотрудничества обсудили в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз. Встреча состоялась 13 декабря в рамках официального визита турецкого дипломата в регион, передает "Уралинформбюро".
Глава Среднего Урала отметил положительные тенденции во взаимной торговле с Турцией, сообщили в департаменте информполитики региона. За 9 месяцев 2017 года ее объем вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 138 миллионов долларов. В списке стран-торговых партнеров региона Турецкая Республика переместилась с 22-го на 12-е место.
"Турция стабильно входила в первую десятку стран-контрагентов по величине взаимного товарооборота со Свердловской областью, поэтому потенциал для расширения партнерства очень большой. Динамика экспортно-импортных операций отражает процесс восстановления торговли. Кроме этого, у нас есть интерес к сотрудничеству в энергетике, химии, промышленном инжиниринге, машиностроении, медицине и фармацевтике, логистике", – отметил губернатор.
Самыми эффективными шагами по развитию контактов он назвал диалог на официальном уровне, обмен деловыми миссиями, взаимное участие в выставочных мероприятиях и проведение совместных культурных акций.
Так, в марте 2018 года делегация Свердловской области отправится в Анкару и Стамбул для официальных и деловых переговоров, а также поучаствует в крупнейшей национальной промышленной выставки Республики.
Евгений Куйвашев пригласил турецкую сторону стать участниками ИННОПРОМ-2018 и ряда туристических выставок
Посол предложения губернатора поддержал, назвав развитие сотрудничества двух государств на межрегиональном уровне "очень перспективным".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:04
19-летнего алапаевца обвиняют в экстремизме
За музыку в социальных сетях.Сегодня в 19:45
Свердловской области дадут новое имя без референдума
И лишних трат.Сегодня в 19:36
Пресс-центр ЧМ-2018 в Екатеринбурге организует "Россия сегодня"
Потренировавшись на сочинской Олимпиаде.Сегодня в 19:03
Южноуральские села "обезглавят"
Из-за коррупции.Сегодня в 19:02
Блэкаут на Московской застал екатеринбургских водителей врасплох
Город замер в 9-балльных пробках.Сегодня в 18:59
В Год собаки живодеров отправят в колонию
Госдума РФ ужесточила наказание.Сегодня в 18:45
Екатеринбуржцы расплатятся "Владивостоком"
За новогодние подарки.Сегодня в 18:37
Участникам банды Басаева вынесли приговор за Буденновск
Спустя 22 года.Сегодня в 18:30
В Питере задушили старейшую сотрудницу Мариинского театра
Ради наживы.Сегодня в 18:28
Тюменского врача осудили за смерть пациента
"Не увидел" разрыв селезенки.Сегодня в 18:26
В Киеве задумались о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
С 2018 года.Сегодня в 18:24
Екатеринбуржец сел на пять лет за гибель двух человек в ДТП
Он не признал вину.Сегодня в 18:22
Средний Урал теснее подружится с Турцией
После встречи Путина и Эрдогана.Сегодня в 18:07
Коммунальщики Среднего Урала встретят Новый год на дежурстве
Вместе с энергетиками.Сегодня в 18:01
Египетская певица села на 2 года из-за банана
Развратно съеденного.
Главные новости
- Сегодня в 18:37Участникам банды Басаева вынесли приговор за Буденновск
- Сегодня в 17:11Горобраз назвал "объединенные" школы Екатеринбурга
- Сегодня в 15:18Свердловские храмы возьмут под охрану тысячи полицейских
- Сегодня в 14:39В Алапаевском районе убили тысячу коров
- Сегодня в 13:51Адвокат солдата-самоубийцы раскрыла подробности резонансного дела
Аналитика
Тысячу сносим, восемьсот в уме
Челябинские бараки идут под снос.
Зачет по доступности
Сдают власти Южного Урала.
Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2
И сэкономил на коксе.