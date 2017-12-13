×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Средний Урал теснее подружится с ТурциейСегодня в 18:22

  • Текст

После встречи Путина и Эрдогана.

Воплощение договоренности лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Эрдогана об укреплении торгово-экономического сотрудничества обсудили в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз. Встреча состоялась 13 декабря в рамках официального визита турецкого дипломата в регион, передает "Уралинформбюро".

Глава Среднего Урала отметил положительные тенденции во взаимной торговле с Турцией, сообщили в департаменте информполитики региона. За 9 месяцев 2017 года ее объем вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 138 миллионов долларов. В списке стран-торговых партнеров региона Турецкая Республика переместилась с 22-го на 12-е место.

"Турция стабильно входила в первую десятку стран-контрагентов по величине взаимного товарооборота со Свердловской областью, поэтому потенциал для расширения партнерства очень большой. Динамика экспортно-импортных операций отражает процесс восстановления торговли. Кроме этого, у нас есть интерес к сотрудничеству в энергетике, химии, промышленном инжиниринге, машиностроении, медицине и фармацевтике, логистике", – отметил губернатор.

Самыми эффективными шагами по развитию контактов он назвал диалог на официальном уровне, обмен деловыми миссиями, взаимное участие в выставочных мероприятиях и проведение совместных культурных акций.

Так, в марте 2018 года делегация Свердловской области отправится в Анкару и Стамбул для официальных и деловых переговоров, а также поучаствует в крупнейшей национальной промышленной выставки Республики.

Евгений Куйвашев пригласил турецкую сторону стать участниками ИННОПРОМ-2018 и ряда туристических выставок

Посол предложения губернатора поддержал, назвав развитие сотрудничества двух государств на межрегиональном уровне "очень перспективным".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Челябинские бараки идут под снос.

Зачет по доступности

Зачет по доступности

Сдают власти Южного Урала.

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

И сэкономил на коксе.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×