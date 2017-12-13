Из-за коррупции.

Два сельских поселения в Челябинской области останутся без руководителей, чьей отставки за коррупционные преступления требует прокуратура.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, глава Алишевского сельского поселения в 2013-2014 годах незаконно передал знакомому в личное пользование земли муниципалитета, подделав документы. Материальный ущерб превысил 140 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела вскрылись и другие факты превышения главой поселения должностных полномочий.

Руководителю сельского поселения Новый Кременкуль отставка светит за то, что он не включил в справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год доход в размере 42 тысяч рублей.