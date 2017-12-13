×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Южноуральские села "обезглавят"Сегодня в 19:03

  • Текст

Из-за коррупции.

Два сельских поселения в Челябинской области останутся без руководителей, чьей отставки за коррупционные преступления требует прокуратура.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, глава Алишевского сельского поселения в 2013-2014 годах незаконно передал знакомому в личное пользование земли муниципалитета, подделав документы. Материальный ущерб превысил 140 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела вскрылись и другие факты превышения главой поселения должностных полномочий.

Руководителю сельского поселения Новый Кременкуль отставка светит за то, что он не включил в справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год доход в размере 42 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Тысячу сносим, восемьсот в уме

Челябинские бараки идут под снос.

Зачет по доступности

Зачет по доступности

Сдают власти Южного Урала.

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

Нижнетагильский меткомбинат объявил войну CO2

И сэкономил на коксе.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×