Если станет президентом РФ.

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем портале предвыборную программу. В тексте он в числе прочего отметил, сколько денег потребуется на ее воплощение, передает "Уралинформбюро".

В частности, в своей программе политик предлагает в два раза увеличить расходы на здравоохранение и образование – до 6,2 триллиона рублей.

В случае победы на президентских выборах, он также обещает повысить минимальный размер зарплаты до 25 тысяч рублей, что увеличит расходы бюджета еще на триллион рублей, и снизить ставки по ипотеке с 11% до 2%, что, по его мнению, позволит семьям из двух работающих человек приобретать новое жилье.

Оппозиционер пояснил, где возьмет необходимые для реализации своей программы средства. По словам Навального, на госзакупки выделяется 6,3 триллиона рублей, на закупки госкомпаний - 19,8 триллиона рублей. Из этих денег, уверен политик, воруют не менее 20% - порядка 5,2 триллиона рублей.

Кроме того, Навальный намерен сократить с 1,85 триллиона рублей до 1,05 триллиона расходы на чиновников, а также снизить траты на безопасность и правоохранительную деятельность - с 2 триллионов до 1,25 триллиона рублей.

Субсидирование госкорпораций оппозиционер хочет сократить с нынешних 3,89 триллиона до 1,89 триллиона рублей, как и субсидии государственным СМИ - со 120 миллиардов до 20 миллиардов.

Расходы на оборону он пообещал не снижать, однако желает изменить систему их распределения, чтобы большая часть денег шла на зарплаты. Согласно программе Навального, в армии будет "500 000 контрактников со средней зарплатой 200 000 рублей в месяц".

Также политик пообещал "заставить" госкомпании платить положенные дивиденды, что принесет в бюджет еще триллион рублей. "Как видите, денег вполне хватает прямо сейчас. И правительство, которое думает о стране, а не о том, как набить себе карманы, вполне может решить все насущные вопросы", - отметил он.

Стоит отметить, что аналогичные тезисы Алексей Навальный озвучил на встрече со своими сторонниками в Екатеринбурге 16 сентября. Его выступление также касалось роста зарплат, пенсий и стипендий, снижений ставок по потребкредитам и ипотеке, освобождения бизнеса от налогов и борьбы с коррупцией.

Выборы главы РФ намечены на 18 марта 2018 года. В октябре текущего года глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что у Навального нет шансов зарегистрироваться в качестве кандидата на выборах из-за судимости по "делу Кировлеса". Тогда же Памфилова предложила оппозиционеру попробовать баллотироваться в президенты "где-то в 2028 году".

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