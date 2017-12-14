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Путину нельзя спорить с кандидатами в президентыСегодня в 10:56

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На дебатах.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, почему российский лидер не участвует в дебатах кандидатов в ходе предвыборной кампании. Это связано с тем, что Путин - действующий глава государства, передает "Уралинформбюро".

"В его случае его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24" и добавил, что подобные предвыборные дебаты "достаточно бессмысленны по своей сути".

Также пресс-секретарь президента выразил надежду, что телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении принять участие в выборах и аккредитованная на пресс-конференцию Путина 14 декабря, не станет использовать мероприятие в качестве площадки для дебатов.

О намерении снова баллотироваться на пост главы государства Владимир Путин объявил 6 декабря на встрече с работниками ГАЗа. Главным его конкурентом на выборах среди оппозиционных кандидатов, согласно опросам, может стать основатель ЛДПР Владимир Жириновский.

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