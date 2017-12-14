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Куйвашев усадил чиновников перед телевизоромСегодня в 10:31

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Смотреть на Путина.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил кабмину не отрывать глаз от телевизоров, когда будут транслировать выступление президента РФ Владимира Путина. Глава региона велел министрам внимательно следить за ходом пресс-конференции и проанализировать все вопросы, имеющие отношения к Среднему Уралу, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

"Сегодня состоится прямая трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина. По итогам общения со СМИ президент России традиционно дает ряд поручений, в том числе, касающихся регионов. Прошу самым внимательным образом проанализировать вопросы пресс-конференции, входящие в ваши компетенции и имеющие отношение к Свердловской области", – отметил губернатор.

Российский лидер во время своих ежегодных итоговых пресс-конференций в течение нескольких часов отвечает на вопросы отечественных и зарубежных журналистов. В опубликованном на сайте Кремля списке – рекордное число аккредитованных на встречу с Путиным представителей СМИ - 1,6 тысячи человек, среди которых есть и уральцы.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

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