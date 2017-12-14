Свердловские избиратели смогут проголосовать через МФЦСегодня в 12:09
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Подав заявление о выборе участка.
Жители Среднего Урала могут подать заявление о выборе участка для голосования через МФЦ. Соответствующее соглашение 14 декабря подписали региональный избиркомом и МФЦ, передает "Уралинформбюро".
МФЦ станет одним из операторов по приему заявлений от граждан, желающих проголосовать на выборах главы государства по месту своего нахождения вне зависимости от прописки.
"Голосование по месту нахождения делает избирательную систему более доступной и прозрачной. Избирателю уже не надо ехать по месту прописки, чтобы получить открепительное удостоверение, его просто включат в список там, где он будет находиться в день голосования" , - пояснил председатель облизбиркома Валерий Чайников.
Подать заявление можно с 31 января 2018 года в 135 отделениях МФЦ, расположенных на территории региона.
Стоит отметить, что впервые такая технология была опробована 10 сентября 2017 года в единый день голосования. "Сама эта услуга не сложная – как по времени, так и по форме заполнения заявления. Практика приема таких заявлений отработана на минувших выборах главы региона. Уверена, специалисты МФЦ успешно справятся с этой работой", - заявила директор многофункционального центра Свердловской области Наталья Змеева.
Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно будет также подать через портал госуслуг и в территориальные избирательные комиссии. Принимать их начнут также с 31 января – за 45 дней до выборов. С 25 февраля к этой работе присоединятся и участковые избиркомы.
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