Среди детей.

Курьезный инцидент случился на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Внимание главы государства привлек плакат журналистки из Татарстана, на котором было написано "Путин – бабай". Российский лидер поначалу подумал, что табличка гласит "Путин, бай-бай" (в переводе с английского – "Путин, до свидания"). Однако девушка поправила президента, пояснив, что "бабай" в переводе с татарского означает "дедушка", и так его называют дети в Татарстане. На это глава государства ответил шуткой, что его подводит зрение, передает "Уралинформбюро".



Скриншот видео, iz.ru

Пресс-конференция Владимира Путина проходит 14 декабря в Москве. В ее дебюте российский лидер объяснил, зачем идет на очередные президентские выборы.

"Я уже много раз говорил, какой хотел бы видеть Россию. Еще раз скажу: она должна быть устремлена в будущее, современной, с гибкой политической системой, экономикой, построенной на новых технологиях, с высокой производительностью труда", - заявил Путин.

По его словам, предвыборная программа "почти готова". Победив на выборах, глава государства намерен сосредоточиться на развитии инфраструктуры, здравоохранении, образования, высоких технологиях, повышении производительности труда и росте доходов граждан.



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