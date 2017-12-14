Путин готов простить россиянам 41 миллиард долговСегодня в 18:04
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По налогам.
Президент России Владимир Путин во время традиционной пресс-конференции предложил освободить физических лиц и индивидуальных предпринимателей от выплаты налоговых долгов на сумму 41 миллиард рублей. Он отметил, что некоторые налоги являются "тяжелым бременем" для граждан, при этом не отвечают интересам государства, передает "Уралинформбюро".
Речь идет о ситуации, когда налоговая задолженность возникла из-за обстоятельств, "которые с человеком не связаны, из-за несовершенства налоговой системы". Такие долги касаются примерно 42 миллионов человек. "Я думаю, кто-то из моих либеральных оппонентов, может, будет ругаться на меня, но я думаю, что нужно освободить людей от этих выплат. И сделать это нужно максимально небюрократическим образом - без обращения человека в налоговую инспекцию", - уточнил президент.
Путин предложил сделать то же самое для ИП: "Человек начал бизнес, что-то не получилось, а налоги все начислялись и начислялись. Надо освободить от выплат подобного рода".
Также президент заверил, что до конца 2018 года налоговая нагрузка на россиян расти не будет.
Стоит отметить, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина прошла 14 декабря, на нее аккредитовалось рекордное количество журналистов - свыше 1 640 человек. Началось общение главы государства с прессой в 12.00 по московскому времени и длилось 3 часа 50 минут. Корреспонденты успели задать Путину 62 вопроса.
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