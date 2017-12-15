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Глава Росавиации Александр Нерадько сохранил свой постСегодня в 09:32

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Несмотря на череду скандалов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Аркадий Дворкович ответили отказом на предложение уволить главу Росавиации Александра Нерадько. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Коммерсантъ".

С соответствующим предложением ранее выступил министр транспорта Максим Соколов. Основные претензии главы ведомства связаны с остановкой авиакомпании "ВИМ-авиа" и несогласованностью при разработке нормативно-правовых документов. Кроме того, недовольство управлением отраслью уже во второй раз высказала Генпрокуратура РФ.

Собеседник издания отмечает, что руководство Минтранса и в предыдущие годы неоднократно направляло в правительство письма с просьбой отправить Нерадько в отставку, но каждый раз ответ был отрицательным. "Несмотря на недовольство работой Росавиации и явные недочеты в управлении отраслью, главе ведомства всегда удавалось найти поддержку и отстоять себя на высоком уровне", - добавляет источник.

По мнению экспертов, причины недовольства Росавиацией понятны. Они связаны с неэффективностью регулирования отрасли, авиакатастрофами в Перми и Казани и массовым закрытием авиационных учебных центров, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что осенью текущего года Росавиация закрыла Челябинское летное училище гражданской авиации, а также лишила сертификатов пилотов, окончивших ЧЛУГА и успешно работавших по всей России. Летчики отстаивают свои права через суды. Некоторым из них удалось добиться справедливости - инстанции постановили отменить приказы об аннулировании пилотских.

Напомним также, что в сентябре 2017 года руководство "ВИМ-авиа" признало финансовую несостоятельность перевозчика. Тогда на вывоз 36 тысяч пассажиров из бюджета России было выделено 600 миллионов рублей, а в организации перевозок участвовали другие авиакомпании.

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