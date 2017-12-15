Когда выбрали мэра.

У Сосьвы появился новый градоначальник - бывший сити-менеджер Геннадий Макаров. Инаугурация запланирована на 19 декабря, в этот же день свои полномочия пообещал сложить действующий глава города и председатель местного парламента Алексей Сафонов. Об этом он сообщил корреспонденту "Уралинформбюро" в личной беседе.

По его словам, за кандидатуру Макарова проголосовало большинство депутатов думы Сосьвинского городского округа, но со второго раза. Первый раз парламентарии Макарова не поддержали, он набрал семь голосов из 15. После перерыва дума снова собралась и проголосовала уже в пользу экс-сити-менеджера – девять народных избранников высказались "за".

Конкурентом Макарова был его аместитель по ЖКХ Артем Киселев.

Сити-менеджером Геннадия Макарова избрали в феврале 2014 года, ранее он возглавлял Сосьвинский участок ОАО "Свердловэнергосбыт". Несколько созывов Геннадий Макаров был депутатом местного парламента, но в новый состав депутатского корпуса не прошел.

С его избранием Сосьва окончательно перешла на "советскую систему" управления, когда главу муниципалитета из кандидатов, представленных им конкурсной комиссией, выбирают депутаты.

Ранее в городе была "двуглавая система", при которой должности главы города и главы администрации были разделены. Такая система в Свердловской области осталась лишь в Екатеринбурге.

Между тем, действующий глава города Алексей Сафонов, занимающий этот пост с 2012 года, от борьбы за свое кресло отказался за день до старта второго этапа работы конкурсной комиссии. Причины выбывания из гонки он пояснять не стал.

Как Сафонов рассказал "Уралинформбюро", на следующей неделе он уходит и с поста спикера муниципального парламента и отправляется "в свободное плавание". С политикой, заявил чиновник, связывать свою карьеру он больше не планирует.

Теперь сосьвинской думе нужно срочно выбрать нового председателя, назначив в течение ближайшего времени внеочередное заседание. По словам Сафонова, выборы нового спикера будут "горячими" - занять вакантное место хотел бы едва ли не каждый из 15 местных народных избранников.