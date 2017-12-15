Евросоюз на Новый год "подарит" России санкцииСегодня в 10:58
- Текст
Еще на полгода.
Лидеры стран Евросоюза решили продлить экономические санкции в отношении России еще на шесть месяцев - до середины 2018 года. Об этом сообщил в Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск, передает "Уралинформбюро".
Ограничительные меры касаются энергетического, оборонного и финансового секторов. Санкции в последний раз продлевались в июне 2017 года - их срок должен был истечь в январе 2018 года.
Речь идет о санкциях, введенных с 31 июля 2014 года на фоне аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, напоминает "Русская служба ВВС".
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что Минские соглашения, выполнение которых они неоднократно называли условием снятия санкций, до сих пор не исполнены, и поэтому ограничительные меры будут действовать еще полгода.
В санкционные списки входят крупнейшие российские компании с государственным участием. Им ограничен доступ на европейский финансовый рынок. Среди них, например, нефтегазовые компании "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть", и такие финансовые организации, как Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", а также крымские компании.
В отношении компаний оборонительного сектора введено эмбарго на экспорт оружия, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования в Россию.
Запреты касаются в том числе поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти.
Стоит отметить, что санкции против РФ вводит не только Евросоюз. Президент Америки Дональд Трамп в августе этого года подписал закон, сводящий воедино и дополняющий большой объем принятых ранее после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе документов об ограничительных мерах против России.
Как сообщалось ранее, опасаясь санкций от Трампа, российские бизнесмены начали возвращать на родину денежные активы, хранящиеся на счетах в зарубежных банках.
Впрочем, Кремль назвал санкции США "попыткой настроить лояльную власти российскую бизнес-элиту против президента Владимира Путина". В качестве контрсанкций Москва ввела запрет на ввоз мяса, овощей, фруктов и молочной продукции из стран, принявших санкции против России.
Ранее по теме:
Российские олигархи возвращают деньги на родину
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:34
Свердловский экс-полицейский получил срок за хищение дорогих иномарок
6 лет 4 месяца ИК.Сегодня в 17:31
В выходные на Среднем Урале будет нечем дышать
Предупреждают метеорологи.Сегодня в 17:29
Банк России "уронил" ключевую ставку до 7,75%
Эксперты пророчат доллар по 61 рублю.Сегодня в 17:25
Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
Спасет кипячение и вакцинацияСегодня в 17:25
"Уральские авиалинии" приготовили новогодний подарок пенсионерам
И молодежи.Сегодня в 17:10
Поветкин "нокаутировал" автомобилистов Екатеринбурга
Заблокировав дороги у ДИВСа.Сегодня в 17:00
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:43
Задушивший приятеля свердловчанин сел на 12 лет
Труп он бросил в подъезде.Сегодня в 16:42
Екатеринбургский бизнесмен отделался штрафом за бордель
В массажном салоне.Сегодня в 16:28
Мэр Сургута попросил прокуратуру проверить свое окружение
Но ведомству некогда.Сегодня в 16:23
Невьянск прошел губернаторскую проверку
Развития инфраструктуры.Сегодня в 16:07
Екатеринбургскому бизнесмену Олегу Шишову ограничили свободу на год
За хранение оружия.Сегодня в 16:05
Улюкаева отправили за решетку на восемь лет
И выписали штраф в 130 миллионов.Сегодня в 15:54
Пьяный югорчанин застрелил знакомого
Из ружья.Сегодня в 15:41
Приходится давить ногами: полчища крыс развелись в домах Качканара
Отрава не помогает.
Главные новости
- Сегодня в 17:31В выходные на Среднем Урале будет нечем дышать
- Сегодня в 17:25Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
- Сегодня в 16:05Улюкаева отправили за решетку на восемь лет
- Сегодня в 13:13Зелень по-черному
- Сегодня в 12:57Президентская избирательная кампания в России стартует 18 декабря
Аналитика
Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
Спасет кипячение и вакцинация
Зелень по-черному
Статья не про "Гринпис".
Церковный кружок стал делить пирожок
За народ.