Еще на полгода.

Лидеры стран Евросоюза решили продлить экономические санкции в отношении России еще на шесть месяцев - до середины 2018 года. Об этом сообщил в Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск, передает "Уралинформбюро".

Ограничительные меры касаются энергетического, оборонного и финансового секторов. Санкции в последний раз продлевались в июне 2017 года - их срок должен был истечь в январе 2018 года.

Речь идет о санкциях, введенных с 31 июля 2014 года на фоне аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, напоминает "Русская служба ВВС".

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что Минские соглашения, выполнение которых они неоднократно называли условием снятия санкций, до сих пор не исполнены, и поэтому ограничительные меры будут действовать еще полгода.

В санкционные списки входят крупнейшие российские компании с государственным участием. Им ограничен доступ на европейский финансовый рынок. Среди них, например, нефтегазовые компании "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть", и такие финансовые организации, как Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", а также крымские компании.

В отношении компаний оборонительного сектора введено эмбарго на экспорт оружия, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования в Россию.

Запреты касаются в том числе поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти.

Стоит отметить, что санкции против РФ вводит не только Евросоюз. Президент Америки Дональд Трамп в августе этого года подписал закон, сводящий воедино и дополняющий большой объем принятых ранее после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе документов об ограничительных мерах против России.

Как сообщалось ранее, опасаясь санкций от Трампа, российские бизнесмены начали возвращать на родину денежные активы, хранящиеся на счетах в зарубежных банках.

Впрочем, Кремль назвал санкции США "попыткой настроить лояльную власти российскую бизнес-элиту против президента Владимира Путина". В качестве контрсанкций Москва ввела запрет на ввоз мяса, овощей, фруктов и молочной продукции из стран, принявших санкции против России.

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