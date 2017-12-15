После временного отстранения.

Временно отстраненный руководитель СУ СКР по ХМАО-Югра Анвар Ахмедзянов восстановлен в должности. Он принял участие в пресс-конференции по раскрытию коррупционных преступлений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе следственного управления.

Следует напомнить, что Ахмедзянова отстранили от должности в начале ноября 2017 года из-за расследования уголовного дела об автокатастрофе, унесшей жизни 12 человек (среди которых 10 детей). Несмотря на то, что дело уже несколько месяцев рассматривается в суде, параллельно продолжается дополнительное расследование.

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