Мэр Сургута попросил прокуратуру проверить свое окружениеСегодня в 16:28
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Но ведомству некогда.
Глава Сургута Вадим Шувалов написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить некоторых сотрудников администрации. Об это заявил замглавы города Алексей Жердев, передает "Уралинформбюро".
По словам чиновника, градоначальник просит надзорное ведомство выяснить, насколько соответствуют действительности факты, в частности негативные, о руководителях администрации, изложенные в местных СМИ.
"Глава города Вадим Шувалов подал заявление в прокуратуру с просьбой по всем этим острым вопросам, которые за последние несколько месяцев накопились у некоторых средств массовой информации и у депутатского корпуса, провести проверку. По результатам ее будет обсуждение того, что прокуратура выявит или не выявит, и подтвердит или не подтвердит те домыслы, которые сейчас в СМИ приводятся", - пояснил вице-мэр Сургута Алексей Жердев в эфире "Сургутинформтв".
О точных формулировках, которые звучат в заявлении главы города Вадима Шувалова в прокуратуру, пока неизвестно. В городском надзорном ведомстве сообщили, что "впервые слышат" о таком заявлении.
"Я вообще в первый раз слышу о заявлении Шувалова, я вообще ничего не знаю, я сейчас на отчетах сижу, так что мне некогда. Позвоните в понедельник", - сообщила"Уралинформбюро" заместитель прокурора Сургута Татьяна Павлюченко.
Речь в обращении мэра в прокуратуру может идти о проверке возможной причастности самого Алексея Жердева к организации нового РКЦ, получению крупных подрядов на строительство школ костромскими фирмами, давлению на муниципальные предприятия и прочим фактам, приписываемым ему СМИ и общественностью.
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