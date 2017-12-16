Пора рубить: на Среднем Урале распродают новогодние ёлки15 декабря в 18:21
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От 33 рублей.
С 16 декабря свердловские лесничества начнут реализовывать ели и сосны. Стоимость главного символа Нового года варьируется от 33 рублей до 165 рублей в зависимости от размера, передает "Уралинформбюро".
Для совершения покупки в лесничестве при себе необходимо иметь паспорт. На месте придется заполнить заявление, указав фамилию, имя и отчество, а также породу хвойного дерева, получить квитанцию об оплате.
"На основании заявления и факта оплаты будет подготовлен договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд за подписью директора лесничества. В разных лесничествах на эту процедуру может уйти до трех дней, но в любом случае в лесничестве вам обязательно скажут, в какой день вы сможете приехать, чтобы срубить хвойное дерево там, где укажут работники лесничества", – рассказали в региональном департаменте лесного хозяйства.
Рубить деревья разрешено в строго определенных местах: в противопожарных разрывах, участках молодого ельника под линиями электропередач, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог и других местах, подлежащих расчистке.
Для транспортировки елки к дому при себе необходимо иметь договор купли-продажи лесных насаждений, напомнили в департаменте информполитики региона.
Для себя и своей семьи можно будет срубить максимум два дерева. Оптовой заготовкой молодых елей занимаются арендаторы лесных участков.
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