Не навсегда.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев встретился с генконсулом Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Ву Зуй Мынгом, у которого завершается срок полномочий. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информполитики региона.

Глава региона отметил, что российско-вьетнамское сотрудничество в последние годы вышло на новый уровень. "Я хочу поблагодарить вас за совместную работу, за продвижение наших деловых проектов, и уверен, что они с каждым годом будут только увеличиваться", - отметил Евгений Куйвашев.



Фото: midural.ru



Он подчеркнул, что Средний Урал и Вьетнам имеют большие планы по дальнейшему сотрудничеству, так в 2018 году запланирован ряд обменных бизнес-миссий. Ожидается, что свердловская делегация примет участие в международной торгово-экономической выставке Вьетнама "Вьетнам ЭКСПО 2018".

"Я желаю успехов вам на новом месте. Уверен, что мы еще встретимся, что будем реализовывать много совместных проектов. Не сомневайтесь, что с вашим преемником мы выстроим самые теплые отношения, которые позволят наращивать сотрудничество между Свердловской областью и Вьетнамом", – добавил губернатор.



Фото: midural.ru



Стоит отметить, что генеральное консульство Вьетнама в Екатеринбурге открылось в 2007 году. На протяжении многих лет Республика является важным торговым партнёром Свердловской области.

Сотрудничество развивается в сфере энергетики, нефтегазовой, горнодобывающей и металлургической промышленности, машиностроения, гражданской авиации, образования и туризма.