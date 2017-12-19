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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 23 декабря проведет в Москве встречу с депутатами Госдумы и члена Совета Федерации РФ. Презентовать инвестиционный и экономический потенциал Среднего Урала глава региона планирует в своем столичном представительстве, передает "Уралинформбюро".

19 декабря губернатор представит возможности региона на площадке Посольства Китайской Народной Республики в России, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. Евгений Куйвашев проведет встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем, а также с дипломатам и представителям китайских компаний, работающих на территории России.

Китай сегодня входит в пятерку основных внешнеэкономических партнеров Свердловской области. По итогам 9 месяцев 2017 года этот показатель достиг 770 миллионов долларов, что на 47% выше, чем за 9 месяцев 2016-го.

Презентация потенциала региона в Посольстве КНР призвана укрепить тенденцию роста и развития взаимовыгодного партнерства в производстве нефтегазового оборудования, химической и фармацевтической сферах, лесной промышленности, в сфере транспорта и логистики.

"Мы готовы к любым формам взаимодействия с китайской стороной. Одним из наиболее эффективных форматов может стать государственно-частное партнерство. Только в Екатеринбурге мы предлагаем сегодня более 50 многообещающих инвестиционных проектов с общим объемом финансирования более, чем 90 миллиардов рублей. Речь идет о сферах ЖКХ, создании социальной, транспортной инфраструктуры, совместных проектах в сфере гостеприимства. К сотрудничеству готовы и другие свердловские муниципалитеты", – отметил Евгений Куйвашев.

Свердловская область обладает развитой бизнес- и логистической инфраструктурой. Для реализации инвестиционных производственных проектов в регионе действуют зоны с особым льготным экономическим режимом – это "Титановая долина" и ТОР в Краснотурьинске. Кроме того, Средний Урал давно зарекомендовал себя как один из крупнейших выставочно-конгрессных центров России.