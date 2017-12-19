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Носов выбрал "смотрящего" за думой Нижнего ТагилаСегодня в 16:02

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Подписав распоряжение.

Руководителю аппарата администрации Нижнего Тагила Андрею Ленде, который ранее оказался от кресла в гордуме, все равно придется посещать заседания муниципального парламента. Глава города Сергей Носов назначил его своим постоянным представителем в местной думе, передает "Уралинформбюро".

Соответствующее распоряжение мэра опубликовано на официальном сайте нижнетагильской администрации. Раньше этот пост занимала специалист управления по организационно-массовой работе администрации Татьяна Батухтина.

Осенью этого года депутаты НТГД нового созыва попросили Носова назначить такого постоянного представителя в думе, который "смог бы не только вовремя приносить документы, но также отвечать на любые вопросы депутатов от имени мэра".

После сентябрьского единого дня голосования Андрея Ленду, как фаворита мэра города, называли в кулуарах первым претендентом на место спикера муниципальной думы седьмого созыва. Однако 19 сентября Ленда от мандата отказался, в его кресло сел худрук нижнетагильского драмтеатра Игорь Булыгин.

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