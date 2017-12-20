После дела Улюкаева чиновники отказались от подарковСегодня в 08:46
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Особенно - от нефтяников.
Российские чиновники с опаской относятся к подаркам, а многие и вовсе отказываются их брать. Особую осторожность сотрудники министерств и госкорпораций стали проявлять после дела Алексея Улюкаева, выяснил The Bell.
Некоторые собеседники издания признались, что теперь в приемные не пускают ни с пакетами, ни с подарочными упаковками. "Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами – от них уже на входе шарахаются", – рассказал помощник одного из министров.
Отказываются чиновники от блокнотов и календарей. Представительница крупного промышленного холдинга рассказала, что обзванивала министерства, чтобы выяснить, что им можно подарить на Новый год, и в ответ слышала - "можно только открытки".
В Министерстве транспорта, например, подарки не берут уже на входе. В одном из департаментов федерального ведомства под особым запретом - подарки от нефтяников. Их нельзя заносить в приемную: пакеты и коробки скопились в коридоре, что-то забрали себе сотрудники.
Один из федеральных чиновников рассказал признался: "Совещание закончилось, а сотрудник "Роснефти" подходит и подарок протягивает. Я руки за спину убираю и говорю: "И тебя с Новым годом, но подарок принимать не буду. Забирай и не приноси сюда больше".
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки. По версии следствия, Улюкаев получил от председателя правления "Роснефти" Игоря Сечина два миллиона долларов в сумке вместе с корзиной колбасы и дорогого вина. Экс-министр свою вину не признают, отмечая, что и раньше получал подарки от Сечина.
Вспоминают чиновники, отказываясь от подарков, и дело экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, получившего взятку в подарочном пакете.
Ограничения на получение подарков госслужащими предусмотрены сразу несколькими федеральными законами, напоминает "Уралинформбюро".
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Vot i prekrasno, a to sovsem obnagleli. Pust za zarplatu nauchatsya rabotat,kak vse ludiответить
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