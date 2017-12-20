Ли Хуэй надеется на Средний УралСегодня в 11:14
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И желает Екатеринбургу победы в борьбе за ЭКСПО-2025.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на площадке диппредставительства в Москве встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем. Главными темами беседы стали перспективы дальнейшего взаимодействия, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.
Ли Хуэй выразил уверенность, что проведение следующего Российско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге сделает Свердловскую область образцом регионального сотрудничества между Китаем и Россией. Также он подчеркнул, что стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы претворять в жизнь договоренности, достигнутые президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам углубления делового и регионального сотрудничества между двумя странами.
По словам дипломата, V Российско-Китайское ЭКСПО, которое пройдет в 2018 году в Екатеринбурге, создаст еще более благоприятные условия для расширения направлений взаимовыгодного партнерства. Среди наиболее перспективных направлений работы на ближайшее время он назвал сотрудничество в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания, машиностроение, а также развитие сферы грузоперевозок, имеющей большой потенциал из-за удачного расположения Свердловской области.
"У меня нет сомнений в том, что выставка продолжит развитие, и итоги 2018 года окажутся еще более впечатляющими. Со своей стороны мы делаем для этого все необходимое. Прочную основу для нашего сотрудничества заложили лидеры наших государств, и мы сегодня выполняем эту задачу", – отметил Евгений Куйвашев.
Также в ходе презентации Среднего Урала генеральный директор АНО "Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" Светлана Сагайдак рассказала о ходе заявочной компании на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Ли Хуэй пожелал Екатеринбургу успехов в продвижении заявки.
Кроме того, на встрече был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Корпорацией развития Среднего Урала и китайскими инвесторами.
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