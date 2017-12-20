Если у него будет желание.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев признан человеком года по версии журнала "Эксперт-Урал". Соответствующий диплом главе региона в ходе итоговой пресс-конференции 20 декабря 2017 года вручил главный редактор издания Артем Коваленко, передает "Уралинформбюро".

"Впервые за долгие годы наши эксперты были единодушны и признали человеком года Владимира Якушева", - отметил он.

Также Коваленко предложил Якушеву занять место руководителя Среднего Урала. И даже заявил о готовности оказать содействие в переезде: "Если вы вдруг когда-нибудь захотите возглавить Свердловскую область - только намекните, мы сделаем все возможное!"

Владимир Якушев возглавляет Тюменскую область с 2005 года. В 2014 году победил в первом туре губернаторских выборов, набрав 87,3% голосов избирателей.

Свердловской областью с 2012 года руководит Евгений Куйвашев. Минувшей осенью на Среднем Урале состоялись губернаторские выборы, на которых глава региона одержал уверенную победу.