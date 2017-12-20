Верхнесалдинский ГО возглавил варягСегодня в 16:33
- Текст
Михаил Савченко.
Депутаты Верхнесалдинской городской думы выбрали нового главу ГО. Им, согласно принятому 20 декабря решению, стал Михаил Савченко.
Единственным оппонентом Савченко была Юлия Послухмянцева. Она получила поддержку двух депутатов. За новоиспеченного мэра голоса отдали 17 народных избранников.
Как сообщили "Уралинформбюро" в аппарате гордумы Верхней Салды, церемония вступления в должность состоится 25 декабря.
Михаилу Савченко 46 лет. В Верхнюю Салду он переехал в 2017 году, до этого жил в Березниках и Екатеринбурге. У политика 2 высших образования – техническое и экономическое. Женат, воспитывает двоих детей.
Также по теме:
Как обойти мэра на выборах
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:11
В новогодние праздники туристам не хватит самолетов
Росавиация сократила число чартеров.Сегодня в 20:07
В России забраковали "Птичье молоко"
За обилие консервантов.Сегодня в 19:36
Зимние игры в Пхенчхане могут пропустить российские паралимпийцы
МПК выдвинул новые условия.Сегодня в 19:10
У многодетной матери отобрали детей из-за прически сына
Мальчик отрастил косу.Сегодня в 19:02
Февраль-2018 ознаменуется запуском повременного тарифа в Екатеринбурге
Для всех.Сегодня в 18:51
Челябинский меткомбинат залил реку Миасс ртутью
Предприятие обязали выплатить штраф.Сегодня в 18:45
На Среднем Урале онкобольным пытались всучить "серые" лекарства
Поставщика оштрафовали.Сегодня в 18:30
Жителя Карабаша будут судить за надругательство и убийство 14-летнего мальчика
Ученика коррекционной школы.Сегодня в 18:29
Школьная сеть Екатеринбурга расширилась на 3000 мест
В 2017 году.Сегодня в 18:18
Выпускники ЧЛУГА выигрывают в схватке с Росавиацией
В судах.Сегодня в 18:05
Прокуратура не указ: реорганизация пермского Дома ребенка все-таки состоится
Приказ отменять не будут.Сегодня в 18:00
Свердловским мэрам посоветовали проявить творческий подход
Ради денег на дворы.Сегодня в 17:56
Роспановский фестиваль КВН набирает популярность
И новых участников.Сегодня в 17:35
Влюбленного екатеринбуржца будут судить за сюрприз девушке
Он выбил окно, чтобы оставить цветы.Сегодня в 17:26
Врачей и учителей освободили от сбора ржавых ведер
И дырявых батарей.
Главные новости
- Сегодня в 19:02Февраль-2018 ознаменуется запуском повременного тарифа в Екатеринбурге
- Сегодня в 18:18Выпускники ЧЛУГА выигрывают в схватке с Росавиацией
- Сегодня в 17:06Проект "Екатеринбург Арены" пришлось скорректировать из-за рекомендаций FIFA
- Сегодня в 16:55Дороги Екатеринбурга "съедят" 20 миллиардов рублей
- Сегодня в 16:09Директору ЦПКиО Шадрину припомнили "невыросшую вызывалку"
Аналитика
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.
Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
Спасет кипячение и вакцинация
Зелень по-черному
Статья не про "Гринпис".