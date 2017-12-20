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Верхнесалдинский ГО возглавил варягСегодня в 16:33

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Михаил Савченко.

Депутаты Верхнесалдинской городской думы выбрали нового главу ГО. Им, согласно принятому 20 декабря решению, стал Михаил Савченко.

Единственным оппонентом Савченко была Юлия Послухмянцева. Она получила поддержку двух депутатов. За новоиспеченного мэра голоса отдали 17 народных избранников.

Как сообщили "Уралинформбюро" в аппарате гордумы Верхней Салды, церемония вступления в должность состоится 25 декабря.

Михаилу Савченко 46 лет. В Верхнюю Салду он переехал в 2017 году, до этого жил в Березниках и Екатеринбурге. У политика 2 высших образования – техническое и экономическое. Женат, воспитывает двоих детей.

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