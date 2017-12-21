"Спасибо за поддержку": Навальный решил выдвигаться в президенты от Екатеринбурга20 декабря в 23:18
- Текст
И других уральских городов.
Алексей Навальный не оставляет надежд поучаствовать в выборах президента России. В Youtube активно распространяется призыв оппозиционера поддержать его выдвижение на главный пост в стране - и как самостоятельный ролик, и как вставка в далекие от политики видео. Одним из главных форпостов своего вероятного выдвижения политик считает Екатеринбург, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".
"Привет, Екатеринбург! Рад сообщить, что в вашем городе пройдет процедура выдвижения моей кандидатуры на президентские выборы. Так решил ваш региональный штаб, и я очень благодарен за вашу поддержку. Я хочу быть кандидатом от Екатеринбурга", - заявляет Навальный в кадре.
По словам оппозиционера, для выдвижения нужно будет провести собрание численностью не менее 500 избирателей. Оно будет проходить 24 декабря, начиная с 13.00, на Площади Труда.
Екатеринбург оказался не единственным городом, который Алексей Навальный назвал площадкой, где пройдет его выдвижение. В Youtube гуляет с десяток аналогичных роликов, в которых меняются только название муниципалитета, интонации в речи оппозиционера и слегка разнится время проведения. Из числа городов УрФО, судя по видео, также будут задействованы Челябинск (сквер Алое поле), Пермь (городская эспланада) и Тюмень (площадь у здания администрации).
Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. В октябре текущего года глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что у Навального нет шансов зарегистрироваться в качестве кандидата из-за судимости по "делу Кировлеса". Тогда же Памфилова предложила оппозиционеру попробовать баллотироваться в президенты "где-то в 2028 году".
Ранее по теме:
Навальный пообещал поднять зарплату и снизить ипотечные ставки
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
20 декабря в 23:18
"Спасибо за поддержку": Навальный решил выдвигаться в президенты от Екатеринбурга
И других уральских городов.20 декабря в 20:11
В новогодние праздники туристам не хватит самолетов
Росавиация сократила число чартеров.20 декабря в 20:07
В России забраковали "Птичье молоко"
За обилие консервантов.20 декабря в 19:36
Зимние игры в Пхенчхане могут пропустить российские паралимпийцы
МПК выдвинул новые условия.20 декабря в 19:10
У многодетной матери отобрали детей из-за прически сына
Мальчик отрастил косу.20 декабря в 19:02
Февраль-2018 ознаменуется запуском повременного тарифа в Екатеринбурге
Для всех.20 декабря в 18:51
Челябинский меткомбинат залил реку Миасс ртутью
Предприятие обязали выплатить штраф.20 декабря в 18:45
На Среднем Урале онкобольным пытались всучить "серые" лекарства
Поставщика оштрафовали.20 декабря в 18:30
Жителя Карабаша будут судить за надругательство и убийство 14-летнего мальчика
Ученика коррекционной школы.20 декабря в 18:29
Школьная сеть Екатеринбурга расширилась на 3000 мест
В 2017 году.20 декабря в 18:18
Выпускники ЧЛУГА выигрывают в схватке с Росавиацией
В судах.20 декабря в 18:05
Прокуратура не указ: реорганизация пермского Дома ребенка все-таки состоится
Приказ отменять не будут.20 декабря в 18:00
Свердловским мэрам посоветовали проявить творческий подход
Ради денег на дворы.20 декабря в 17:56
Роспановский фестиваль КВН набирает популярность
И новых участников.20 декабря в 17:35
Влюбленного екатеринбуржца будут судить за сюрприз девушке
Он выбил окно, чтобы оставить цветы.
Главные новости
- 20 декабря в 23:18"Спасибо за поддержку": Навальный решил выдвигаться в президенты от Екатеринбурга
- 20 декабря в 19:02Февраль-2018 ознаменуется запуском повременного тарифа в Екатеринбурге
- 20 декабря в 18:18Выпускники ЧЛУГА выигрывают в схватке с Росавиацией
- 20 декабря в 17:06Проект "Екатеринбург Арены" пришлось скорректировать из-за рекомендаций FIFA
- 20 декабря в 16:09Директору ЦПКиО Шадрину припомнили "невыросшую вызывалку"
Аналитика
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.
Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
Спасет кипячение и вакцинация
Зелень по-черному
Статья не про "Гринпис".