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"Спасибо за поддержку": Навальный решил выдвигаться в президенты от Екатеринбурга20 декабря в 23:18

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И других уральских городов.

Алексей Навальный не оставляет надежд поучаствовать в выборах президента России. В Youtube активно распространяется призыв оппозиционера поддержать его выдвижение на главный пост в стране - и как самостоятельный ролик, и как вставка в далекие от политики видео. Одним из главных форпостов своего вероятного выдвижения политик считает Екатеринбург, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

"Привет, Екатеринбург! Рад сообщить, что в вашем городе пройдет процедура выдвижения моей кандидатуры на президентские выборы. Так решил ваш региональный штаб, и я очень благодарен за вашу поддержку. Я хочу быть кандидатом от Екатеринбурга", - заявляет Навальный в кадре.

По словам оппозиционера, для выдвижения нужно будет провести собрание численностью не менее 500 избирателей. Оно будет проходить 24 декабря, начиная с 13.00, на Площади Труда.

Екатеринбург оказался не единственным городом, который Алексей Навальный назвал площадкой, где пройдет его выдвижение. В Youtube гуляет с десяток аналогичных роликов, в которых меняются только название муниципалитета, интонации в речи оппозиционера и слегка разнится время проведения. Из числа городов УрФО, судя по видео, также будут задействованы Челябинск (сквер Алое поле), Пермь (городская эспланада) и Тюмень (площадь у здания администрации).

Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. В октябре текущего года глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что у Навального нет шансов зарегистрироваться в качестве кандидата из-за судимости по "делу Кировлеса". Тогда же Памфилова предложила оппозиционеру попробовать баллотироваться в президенты "где-то в 2028 году".

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