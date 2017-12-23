На съезде партии.

Члены партии "Единая Россия" соберутся на всероссийский XVII Съезд, который пройдет в Москве 22 и 23 декабря. Один из поводов для встречи – поддержка кандидата в президенты, идущего на выборы от "медведей", передает "Уралинформбюро".

22 декабря в павильоне №75 ВДНХ в 11.00 начнут работу семь дискуссионных площадок: "Качество государства", "Экономика роста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная сила и культурное лидерство", "Здоровое будущее", "Быть хозяином в собственном доме", "Аграрная сверхдержава".

А на следующий день пройдут пленарное заседание XVII Съезда Партии и заседание Генерального совета ЕР.

Предполагалось, что одной из тем съезда станет решение о поддержке кандидата в президенты от партии – Владимира Путина. Об это сообщил секретарь свердловского отделения Виктор Шептий 9 декабря на собрании регионального политсовета в Екатеринбурге.

Однако позже в СМИ появилась информация, что российский лидер "с очень высокой степенью вероятности" пойдет на президентские выборы в марте 2018 года как самовыдвиженец.

Кроме того, два дня в павильоне ВДНХ будет работать выставка проектов ЕР, 22 декабря ее намерен осмотреть председатель партии Дмитрий Медведев.

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