И приставаний.

Глава аппарата правительства Великобритании Дэмиан Грин подал в отставку. Это случилось после череды сексуальных скандалов с его участием, сообщает телеканал Sky News.

В ходе расследования выяснилось, что Грин и его адвокат намеренно скрыли сведения о материалах порнографического характера, обнаруженных на офисном ПК чиновника в 2008 году. Кроме того, журналистка газеты The Times Кейт Малтби обвинила политика в "нежелательных ухаживаниях" – якобы, он погладил ее по коленке, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что Грин был назначен на должность главы секретариата кабмина 11 июня 2017 года. Фактически он был заместителем премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, с которой работал в министерстве внутренних дел.