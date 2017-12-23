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Заместитель премьер-министра Великобритании ушел в отставку из-за порно21 декабря в 10:32

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И приставаний.

Глава аппарата правительства Великобритании Дэмиан Грин подал в отставку. Это случилось после череды сексуальных скандалов с его участием, сообщает телеканал Sky News.

В ходе расследования выяснилось, что Грин и его адвокат намеренно скрыли сведения о материалах порнографического характера, обнаруженных на офисном ПК чиновника в 2008 году. Кроме того, журналистка газеты The Times Кейт Малтби обвинила политика в "нежелательных ухаживаниях" – якобы, он погладил ее по коленке, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что Грин был назначен на должность главы секретариата кабмина 11 июня 2017 года. Фактически он был заместителем премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, с которой работал в министерстве внутренних дел.

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