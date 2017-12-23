Челябинским чиновникам напомнили о запрете на подарки21 декабря в 11:18
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В канун Нового года.
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Южному Уралу напомнило чиновникам о запрете дарить и получать подарки. На сайте ведомства опубликовано письмо Минтруда РФ, подробно разъясняющее, что ни в коем случае нельзя брать в дар и куда девать дорогие презенты, передает "Уралинформбюро".
"Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей", - говорится в документе.
Презенты, полученные в ходе протокольных мероприятий и рабочих командировок, подлежат сдаче.
Руководителям министерств и управлений поручено провести профилактические беседы с подчиненными и напомнить им о юридической ответственности за несоблюдение данного запрета.
Ранее стало известно, что госчиновники самостоятельно отказались от подарков - особенно от корзинок с колбасками от нефтяников. Не берут они даже ручки, блокноты и календари. Объясняют же отказ вовсе не законным запретом, а уголовными делами в отношении экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева и экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.
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После дела Улюкаева чиновники отказались от подарков
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