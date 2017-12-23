Выделявшихся для выполнения наказов горожан.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов отобрал у депутатов муниципального парламента VII созыва по так называемому "депутатскому миллиону". Об этом парламентариям стало известно 21 декабря на очередном заседании, в ходе которого в окончательном чтении принимался бюджет города на 2018 год, передает "Уралинформбюро".

"Депутатский миллион" ввела предыдущий градоначальник Валентина Исаева. Каждый народный избранник ежегодно получал из резервного фонда администрации города 1 миллион рублей, который мог тратить на исполнение наказов избирателей.

"Эти суммы служили добрую службу. За счет "депутатского миллиона" мы, оперируя небольшими суммами по 50-150 тысяч рублей, могли помочь библиотеке залатать протекающую крышу, школе – провалившийся пол, детскому саду – устранить течь в подвале. Я, наверное, сейчас обижу главу города, но у него ведь не дойдут руки до каждого такого объекта, их много. А депутаты могли оперативно все эти проблемы "гасить", - пояснил депутат гордумы Нижнего Тагила Леонид Мартюшев.

При этом, по словам собеседника агентства, депутаты по-прежнему будут принимать наказы от рядовых жителей Нижнего Тагила.

"Наказы есть у меня и у моих коллег уже есть и мы их и дальше будем принимать, но направлять их станем для исполнения главе города, ведь это его полномочия. Отвечать избирателям будем так - мол, вашу проблему мы отправили мэру и попросили срочно ее решить, если она касается вопросов, которые не требуют отлагательств", - пояснил Мартюшев.

Исполнение всех наказов, перенаправленных Сергею Носову, добавил политик, будет находится на контроле парламентариев.