Носов забрал у нижнетагильских депутатов по миллиону21 декабря в 13:08
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Выделявшихся для выполнения наказов горожан.
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов отобрал у депутатов муниципального парламента VII созыва по так называемому "депутатскому миллиону". Об этом парламентариям стало известно 21 декабря на очередном заседании, в ходе которого в окончательном чтении принимался бюджет города на 2018 год, передает "Уралинформбюро".
"Депутатский миллион" ввела предыдущий градоначальник Валентина Исаева. Каждый народный избранник ежегодно получал из резервного фонда администрации города 1 миллион рублей, который мог тратить на исполнение наказов избирателей.
"Эти суммы служили добрую службу. За счет "депутатского миллиона" мы, оперируя небольшими суммами по 50-150 тысяч рублей, могли помочь библиотеке залатать протекающую крышу, школе – провалившийся пол, детскому саду – устранить течь в подвале. Я, наверное, сейчас обижу главу города, но у него ведь не дойдут руки до каждого такого объекта, их много. А депутаты могли оперативно все эти проблемы "гасить", - пояснил депутат гордумы Нижнего Тагила Леонид Мартюшев.
При этом, по словам собеседника агентства, депутаты по-прежнему будут принимать наказы от рядовых жителей Нижнего Тагила.
"Наказы есть у меня и у моих коллег уже есть и мы их и дальше будем принимать, но направлять их станем для исполнения главе города, ведь это его полномочия. Отвечать избирателям будем так - мол, вашу проблему мы отправили мэру и попросили срочно ее решить, если она касается вопросов, которые не требуют отлагательств", - пояснил Мартюшев.
Исполнение всех наказов, перенаправленных Сергею Носову, добавил политик, будет находится на контроле парламентариев.
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