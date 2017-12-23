На корпоративе.

Нижнетагильский парламент 21 декабря утвердил главный финансовый документ города на 2018 год. Это заседание муниципальной думы оказалось последним в текущем году и стало поводом для проведения депутатского корпоратива, передает "Уралинформбюро".

За проект бюджета, который получился социально ориентированным, депутаты проголосовали единогласно. Доходы нижнетагильской казны в 2018 году составят 10,6 миллиарда рублей, расходы не превысят 10,9 миллиарда рублей.

Большая часть средств (4,8 миллиарда рублей) будет потрачена на образование, на соцполитику из бюджета выделено – 998 миллиона рублей, на культуру – 760 миллионов рублей, на физкультуру и спорт – 589 миллионов рублей, на ЖКХ - 567 миллионов рублей, на содержание дорог - 255 миллионов рублей.

Кроме того, в финансовом документе запланированы траты на содержание главы города Сергея Носова. В 2018 году на эти цели предусмотрено 2,3 миллиона. Еще 25,6 миллиона рублей израсходуют на содержание и работу нижнетагильской гордумы, чуть более 954 миллионов рублей – на нужны горадминистрации.

О том, что вечером, после принятия бюджета, депутаты соберутся за праздничным столом, "Уралинформбюро" рассказал собственный источник в парламенте.

"Сегодня бюджет приняли, зачем корпоратив куда-то откладывать? Каждый раз он у нас проходит по разному, и мы до сих пор не знаем, что нас ждет сегодня. Знаю только, что на праздник мы не пойдем, мы на него поедем", - пояснил он.

Между тем, в администрации Нижнего Тагила никаких корпоративов не планируется.

"Тут уже давно никто не собирается вместе с салатиками и тортиками на Новый год. Раньше когда-то посиделки какие-то были, а в последние годы ничего такого нет", - сообщили агентству источник, приближенный к мэрии.