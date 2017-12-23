После принятия бюджета нижнетагильские депутаты примут "на грудь"21 декабря в 15:01
- Текст
На корпоративе.
Нижнетагильский парламент 21 декабря утвердил главный финансовый документ города на 2018 год. Это заседание муниципальной думы оказалось последним в текущем году и стало поводом для проведения депутатского корпоратива, передает "Уралинформбюро".
За проект бюджета, который получился социально ориентированным, депутаты проголосовали единогласно. Доходы нижнетагильской казны в 2018 году составят 10,6 миллиарда рублей, расходы не превысят 10,9 миллиарда рублей.
Большая часть средств (4,8 миллиарда рублей) будет потрачена на образование, на соцполитику из бюджета выделено – 998 миллиона рублей, на культуру – 760 миллионов рублей, на физкультуру и спорт – 589 миллионов рублей, на ЖКХ - 567 миллионов рублей, на содержание дорог - 255 миллионов рублей.
Кроме того, в финансовом документе запланированы траты на содержание главы города Сергея Носова. В 2018 году на эти цели предусмотрено 2,3 миллиона. Еще 25,6 миллиона рублей израсходуют на содержание и работу нижнетагильской гордумы, чуть более 954 миллионов рублей – на нужны горадминистрации.
О том, что вечером, после принятия бюджета, депутаты соберутся за праздничным столом, "Уралинформбюро" рассказал собственный источник в парламенте.
"Сегодня бюджет приняли, зачем корпоратив куда-то откладывать? Каждый раз он у нас проходит по разному, и мы до сих пор не знаем, что нас ждет сегодня. Знаю только, что на праздник мы не пойдем, мы на него поедем", - пояснил он.
Между тем, в администрации Нижнего Тагила никаких корпоративов не планируется.
"Тут уже давно никто не собирается вместе с салатиками и тортиками на Новый год. Раньше когда-то посиделки какие-то были, а в последние годы ничего такого нет", - сообщили агентству источник, приближенный к мэрии.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
22 декабря в 19:03
30 тысяч свердловчан из-за долгов останутся без праздника
За границей.22 декабря в 18:50
"Екатеринбург Арена" попадет в блокаду на время ЧМ-2018
Транспортную.22 декабря в 18:24
В Москве разгоняют стачку против "Платона"
На Урале пока спокойно.22 декабря в 18:16
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.22 декабря в 18:06
Тюменский застройщик заплатил 600 тысяч за падение мужчины с 10 этажа
При строительстве были допущены нарушения.22 декабря в 18:01
Дизтопливо Антипинского НПЗ признали лучшим
В Тюменской области.22 декабря в 17:55
В Екатеринбурге компания-банкрот выплатила 15 миллионов зарплаты
290 сотрудникам.22 декабря в 17:53
Пермский Дом ребенка доверили главврачу ДКБ №13
Реорганизация началась?22 декабря в 17:32
Екатеринбургский застройщик уперся в охранную зону
Газопровода.22 декабря в 17:19
Собутыльников из Югры лишили свободы за "новогоднее" убийство
Они устроили жестокую расправу над коллегой.22 декабря в 17:07
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".22 декабря в 16:57
Стало известно число живущих за чертой бедности россиян
Доход которых ниже прожиточного минимума.22 декабря в 16:37
Свердловским строителям работодатель нальет воды
Под контролем минстроя.22 декабря в 16:31
Зэки из ИК-12 сделали необычный подарок юным тагильчанам
По просьбе чиновников.22 декабря в 16:13
На Среднем Урале 29 декабря суд вынесет приговор владельцам псов-убийц
Прокуратура запросила ограничение свободы.
Главные новости
- 22 декабря в 18:50"Екатеринбург Арена" попадет в блокаду на время ЧМ-2018
- 22 декабря в 18:16В ЖСК "Западный-1" без перемен
- 22 декабря в 17:53Пермский Дом ребенка доверили главврачу ДКБ №13
- 22 декабря в 14:59У свердловского минздрава - новый глава
- 22 декабря в 12:45С Михаила Шилиманова взыщут 66 миллионов рублей
Аналитика
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.
Полярный приговор за взятку
Которой могло и не быть.
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.