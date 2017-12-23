По регионам.

Депутаты Госдумы РФ смогут тратить из бюджета по миллиону рублей на поездки по регионам, от которых они избирались. Такое решение 21 декабря приняли парламентарии, подчеркнув, что кругленькая сумма рассчитана не на месяц, а на весь 2018 год.

Ранее народные избранники могли использовать для оплаты транспорта в командировках в регионах до 830 тысяч рублей в год, пишут "Известия". По поводу нынешнего увеличения мнения депутатов разделились.

Дмитрий Ионин, получивший мандат после назначения Александра Буркова и.о. губернатора Омской области, считает, что 1 миллион рублей на поездки по округам – "дороговато", так как расходы на переезды у большинства депутатов не превышают 200–300 тысяч рублей.

"Дороговато как-то получается, но проблема есть. Я больше своей машиной пользуюсь, чем служебной. Но такие расходы актуальны для коллег, у которых большие территории, как допустим Северный округ, где расположен город Серов, или округ Белоярский, который, по сути, тянется до Тюменской области, или еще один отдаленный округ - Тагильский", - отметил парламентарий в беседе с "Уралинформбюро".

По мнению Ионина, следует обратить внимание на вопрос ценообразования правительственного гаража в Свердловской области: "Как-то они дорого берут. Есть необходимость рассмотреть другие варианты, с точки зрения частного автопарка. 1 миллион - это сумасшедшая цифра и вполне можно обеспечить потребности работы депутата в округе меньшими цифрами. Даже 830 тысяч рублей – дорого".

Тем временем, Сергей Чепиков, работающий в Госдуме второй год, уверен, что миллион рублей не позволит народным избранникам "особо жировать" в командировках.

"Я не думаю, что депутаты жируют. Ведь, если деньги на поездки не используются, они возвращаются в бюджет. Я, к примеру, такие суммы не выкатываю, и у нас многие депутаты вообще не пользуются служебными автомобилями. Сумма рассчитывается из стоимости часа аренды авто – это чуть больше 700 рублей, сюда входит и стоимость бензина. И стоит отметить, что депутаты работают и в выходные, особенно в течение парламентской недели".

Машины, по словам собеседника агентства, арендуют у организации, с которой заключен договор у администрации губернатора. "Авто там хорошие - Toyota Camry. И я думаю, что поездки депутатов Госдумы по регионам обходятся дешевле, чем машины с личными водителями для депутатов Заксобрания Среднего Урала", - добавил парламентарий.

Как сообщили "Уралинформбюро" источники в Госдуме, депутаты, превысившие миллионный лимит, будут доплачивать разницу из своего кармана.