С подачи Путина.

В России необходимо пересмотреть государственную политику в области культуры. Такое заявление сделал на заседании Совета по культуре и искусству глава государства Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

Президент отметил, что действующий закон, регулирующий финансово-хозяйственную деятельность культурных учреждений, не учитывает в полной мере специфику сферы и ставит ее работников "в двусмысленное положение".

При этом В.Путин подчеркнул, что новая редакция должна сохранить и развить существующие формы государственной поддержки культуры. В частности, наладить взаимодействие с творческими некоммерческими организациями, в том числе "через фонд грантов президента РФ на развитие гражданского общества".

В 2018 году объем данного вида поддержки будет увеличен, заверил глава государства. В федеральном бюджете на это заложено более 8 миллиардов рублей.